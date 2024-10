Recours au Conseil constitutionnel : « Ousmane Sonko est électeur et éligible », rétorque Ayib Daffé à la Coalition "Takku-Wallu Senegaal" Ayib Daffé, mandataire du parti Pastef, a qualifié d'« impertinent » le recours introduit par la coalition Takku-Wallu visant à « invalider » la candidature d’Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef pour les prochaines élections législatives. Selon lui, « Ils persistent dans leur manipulation pour tenter d'écarter Ousmane Sonko. Ce dernier est bel et bien électeur et éligible, puisqu’il a voté le 24 mars 2024. Il possède une carte d’électeur, une carte d’identité et un dossier en règle, y compris un casier judiciaire valide. Une décision de justice a, par ailleurs, levé son état de contumace », a-t-il précisé.

Dans une critique adressée à l'opposition, Daffé a estimé qu'« ils ne sont pas prêts à affronter les élections et cherchent à les éviter ». Il a également rappelé les « nombreuses tentatives » de l’ancien régime visant à empêcher la candidature d’Ousmane Sonko, efforts ayant conduit à l'élection de Bassirou Diomaye Faye lors de la dernière présidentielle.



Concernant la coalition Takku-Wallu, Daffé l'a qualifiée de « contre-nature », évoquant le regroupement du président sortant Macky Sall et de Karim Wade. Il a souligné leur attitude paradoxale, les accusant d'avoir « taxé de corruption » les juges du Conseil constitutionnel, avant de se tourner vers ces mêmes juges pour statuer sur leur recours.



Daffé a par ailleurs expliqué son retard à la conférence de presse par sa présence au Conseil constitutionnel pour répondre à un autre recours émanant de la coalition « MackyKarim », qui reproche à Pastef de ne pas avoir respecté la parité sur sa liste des suppléants. Contestant ces accusations, il a affirmé que « la 25ème place est occupée par Ahmadou Bamba Fall, suivi à la 26ème place par Khady Guèye, puis à la 27ème place par Alioune Badara Badji ». Il a ainsi conclu que cette opposition est « effrayée et désemparée ».



Concernant les investitures au sein de Pastef, Ayib Daffé a souligné que 1500 personnes avaient manifesté leur volonté de participer aux législatives, précisant que toutes ne pouvaient être retenues. Il a appelé les militants à se rassembler autour de la liste du parti pour assurer une majorité confortable à l’Assemblée nationale en faveur du Président Bassirou Diomaye Faye, afin de garantir la mise en œuvre du Projet.



Ce Projet sera présenté le 14 octobre prochain par le chef de l’État du Sénégal, dans le but de dévoiler la vision du régime pour l’horizon 2025. Il servira de cadre de référence pour les candidats de Pastef durant la campagne électorale.



