Recours contre le décret de Macky Sall: Des candidats de l’opposition sont au Conseil constitutionnel

Plusieurs candidats de l’opposition comme Malick Gackou, Cheikh Tidiane Dieye, Habib Sy ou encore Bassirou Diomaye Faye, par le biais de son mandataire, Amadou Ba, sont au Conseil constitutionnel pour déposer un recours contre le décret de Macky Sall qui annule la convocation du corps électoral le 25 février 2024, rapporte Seneweb.



Chaque candidat compte déposer individuellement un recours.



Pour rappel, les députés examinent ce lundi dans un climat tendu une proposition de loi controversée sur le report de l'élection présidentielle annoncé par le chef de l'Etat Macky Sall, au lendemain de heurts entre des opposants et les forces de l'ordre à Dakar.



Le débat s'annonce houleux sur ce texte, qui reporterait le scrutin de six mois maximum et dont l'approbation, qui nécessite une majorité des trois cinquièmes des 165 députés, n'est pas acquis.