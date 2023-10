Recours des avocats de Sonko: La Cour suprême refuse la demande

Le référé-liberté visant à obtenir les fiches de parrainage pour Ousmane Sonko a été déposé le lundi 2 octobre devant la Chambre administrative de la Cour Suprême. Mais, ce vendredi 06 octobre, la Cour suprême a tout simplement rejeté la requête des avocats de Ousmane Sonko.



Ainsi, le membre du Moncap Amadou Ba demande aux Patriotes de ne pas être triste. « Salam ne soyez pas attristés, le recours le plus important et le seul utile est celui qui sera rendu dans 10 jours maximum au niveau du Tribunal de Ziguinchor qui aura seul à décider si la radiation est légale ou non. »



« La bataille continue devant la mobilisation de tout un un SYSTÈME contre Pastef et Ousmane Sonko » , ajoute Amadou Ba dans un post paru sur sa page Facebook.