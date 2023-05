Recrutement de la 46e promotion du Cofeb : La date de dépôt des candidatures prorogée jusqu’au 12 mai 2023

Selon un communiqué de presse, le Cofeb est le Centre de formation créé par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) en vue d’assurer le développement de ses ressources humaines et de contribuer au renforcement des capacités des cadres des administrations économiques et financières, des banques et établissements financiers ainsi que des systèmes financiers décentralisés des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). La formation du centre est également ouverte aux agents de structures communautaires et des institutions financières régionales. Le Cofeb accueille également des agents des banques centrales africaines, dans le cadre des relations de partenariat que la Bceao entretient avec ces institutions.



Le Centre accepte toutefois, à titre exceptionnel, des dossiers de candidats privés provenant des secteurs de l'économie et de la finance, de centres de recherches, de bureaux d'études installés dans l'Uemoa et qui remplissent les mêmes conditions.



Soucieux d'offrir une formation de qualité conforme aux normes et standards internationaux, le Cofeb a mis en place un programme sanctionné par le Diplôme de Master II en finances et gestion bancaire. Il comporte neuf (9) mois d’enseignements théoriques au Siège de la Bceao à Dakar et quatre (4) mois de stage d’application hors du centre sanctionné par un mémoire à soutenir devant un jury.



L'acceptation du dossier de candidature est subordonnée au respect des conditions suivantes : être âgé de quarante (40) ans au plus au 1er janvier 2023 ; être un agent d'une administration économique et financière, d'un établissement de crédit ou d'un système financier décentralisé d’un Etat membre de l’Uemoa ; être un agent d'une banque centrale africaine partenaire. Il faut également être titulaire d’une maîtrise ou d'un Master I ou II en sciences juridiques ou politiques, économiques ou en gestion, d'un diplôme d’ingénieur statisticien-économiste, d'un diplôme de niveau Bac+4 en sciences juridiques ou politiques, économiques ou de gestion admis en équivalence de la maîtrise et reconnu par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) ou justifier les soixante (60) crédits de la première année d'un Master (M1) en sciences juridiques et politiques, économiques ou de gestion ; - justifier d’au moins deux (2) années d’expérience professionnelle au 1er janvier 2023. Les candidats doivent, en outre, passer un test de niveau visant à évaluer leurs connaissances de base et garantir un bon suivi des enseignements.



A la suite de ce test, la liste définitive des candidats retenus pour suivre la formation est communiquée à leur organisme d'origine puis publiée sur le site internet du Cofeb. Ce test porte sur des épreuves de comptabilité générale, de monnaie et crédit, de microéconomie, de macroéconomie et de mathématiques financières du programme de maîtrise en économie.



