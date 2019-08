Rédaction du quotidien L'As: Amadou Bâ prend les commandes et succède à Thierno Talla

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 04:52 | | 0 commentaire(s)|

Changement a L'As. Thierno Talla, sur le départ, a mis sur orbite son fidèle et loyal rédacteur en chef . Selon l'ours, Amadou Bâ devient directeur de la rédaction, Hawa Bousso rédacteur en chef et Ousseynou Balde adjoint.



Diplômé du Cesti en TV mention bien encouragement du jury, Amadou Bâ a été rédacteur en chef de la radio new yorkaise african time avant d’être rappelé par Thierno talla qui en fera son rédacteur en chef depuis cinq ans. Polyglotte et polyvalent, il est de la race des journalistes "réseautés" mais très discret. On a appris que Thierno Talla va lui mettre le pied a l'étrier et l’épauler momentanément pour qu'il mette en place un grand groupe de presse adossé a L'As dont la crédibilité n'est pas à démontrer. Un geste du directeur de publication qui est à saluer. Bonne chance au nouveau directeur de la rédaction de L'As.



L'Ours

