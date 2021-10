Redonner corps à un environnement et un cadre de vie sain : A Diourbel, la place des martyrs de l’Ouganda réhabilitée En bon citoyen toujours préoccupé de la vie des populations de Diourbel - la cité qui l’a vu naître et grandir - Pape Modou Fall, directeur de l’Emploi, est conscient que l’environnement garde une place privilégiée dans le coeur des citadins diourbellois. C’est dans ce cadre qu’il a réhabilité la place des martyrs de l’Ouganda, jadis initiée par l’ancien maire Jacques Baudin, mais que ses successeurs ont progressivement abandonnée, rendant la place tristement sans entretien.

L’homme qui s’est montré sensible et très touché par l’état de délabrement de la place des Martyrs de l’Ouganda à Diourbel, a jugé nécessaire de lui redonner son lustre. Bien avant lui, les différents maires qui se sont succédé à la tête de la mairie de Diourbel, n’ont pas eu l’ingénieuse inspiration de placer la nature au coeur de leur politique municipale.



Les successeurs de feu Me Jacques Baudin, l’édile qui avait initié le projet de place publique des Martyrs de l’Ouganda, lors de son premier magistère, l’ont quasiment laissée en plan. Pape Modou Fall est venu prendre le relais, après tant d’années d’abandon du site, pour redonner une nouvelle jeunesse à l’espace public.



C’est un jardin qui faisait la fierté des citadins jadis, et qui aimaient prendre plaisir à profiter d’un bon air en temps de chaleur sur cette place publique. L’idée a germé, puis Pape Modou Fall a pensé à réhabiliter ladite place des martyrs de l’Ouganda.



Du temps de Jacques Baudin, pendant son magistère, le maire socialiste de Diourbel qu’il était avait vu juste en initiant cet espace public qui venait non seulement pour embellir la cité, mais aussi, lui apporter un environnement sain et bon vivre.



Aujourd’hui, cette place longtemps laissée en rade et quasiment abandonnée par les successeurs du maire Baudin, est entièrement rénovée grâce à l’entremisedu directeur de l’Emploi. Initiative ne pouvait être meilleure ni plus géniale que celle de M. Pape Modou Fall, ci-devant directeur de l’emploi, car elle a permis à la place de retrouver son statut "poumon vert" de la capitale du Baol : Diourbel.



À souligner, comme l’ont constaté certains Diourbellois, que les espaces verts manquent drastiquement à cette ville où les allées fleuries et les espaces de promenade bordés d’arbres font beaucoup défaut aux citadins. C’est la raison pour laquelle ils saluent le geste de Pape Modou Fall, qui vise à redonner à la ville de Diourbel un cadre de vie plus agréable, plus attrayant, bon vivre et regroupant. Une belle réalisation saluée par toute la population.

