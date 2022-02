Réélu Maire de Sandiara : Le message du Dr Serigne Guèye Diop après son installation Vainqueur des joutes locales de janvier 2022, le maire sortant et ministre conseiller du président Macky Sall a été installé samedi 12 Février 2022 par le Préfet de Sessène pour un nouveau mandat de 5 ans, après 7 ans d'exercice. Voici le message du Dr Serigne Guèye Diop après son installation :

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai été installé dans mes nouvelles fonctions de Maire de la Commune de Sandiara ce samedi 12 Février 2022 par le Préfet de Sessène pour un nouveau mandat de 5 ans, après 7 ans d'exercice.



Je voudrais exprimer toute ma gratitude aux populations, mes félicitations à mes quatre adjoints.



Je voudrais lancer un appel à tous les conseillers de l'opposition pour une participation active aux activités du Conseil Municipal.



Je serai le Maire de tous, à l'écoute de tous pour le développement intégral et intégré de Sandiara.



A présent, nous devons nous mettre au travail pour mettre en œuvre les 22 projets de notre programme économique, politique et social.



Merci beaucoup pour votre soutien.



Dr Serigne Gueye Diop

Maire de la commune de Sandiara.

Ministre





