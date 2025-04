Refus d’obtempérer : Un conducteur fonce sur un policier et prend la fuite

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 12:41

Furieux d’être arrêté par un policier pour un contrôle de routine, le conducteur P. A. Fall a foncé sur lui, avant de prendre la fuite. Le policier qui s’était agrippé sur le véhicule, a été traîné. Selon "L'As", il s’en est sorti avec des blessures. M. Fall qui croyait avoir échappé à l'agent de police, ne savait pas que les limiers le recherchaient activement. Il a été appréhendé par les hommes du Commissaire Abdou Sarr, qui l’ont tout bonnement acheminé au poste de police.



Employé par une société de transport, il a reconnu les faits mais déclare avoir fui car ne détenant pas de licence de transport, avant de présenter ses excuses. Ce qui va motiver sa garde-à-vue et son déferrement au parquet, pour refus d’obtempérer, délit de fuite et mise en danger de la vie d’autrui, commis sur un agent dans l’exercice de ses fonctions.

