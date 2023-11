Refus de la DGE : Ousmane Sonko sert une citation directe à Thiendella Fall et lui réclame 2,5 Milliards FCFA Ousmane Sonko maintient la pression sur le DG de la DGE, qui refuse de lui remettre ses fiches de parrainages. Le maire de Ziguinchor a officiellement engagé des poursuites judiciaires contre le directeur général de la Direction générale des élections (DGE), Thiendella Fall, exigeant 2,5 milliards FCFA.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Nos confrères de xalimanews.com qui citent les Les Echos, révèlent que la procédure pénale contre Thiendella Fall, comprenant des accusations telles que coalition de fonctionnaires, atteinte à l’autorité de la justice et discrédit sur une décision judiciaire, a été initiée hier par le maire de Ziguinchor via ses avocats.



La réparation du préjudice réclamée s’élève à 2 milliards 500 millions FCFA, et l’affaire sera examinée devant la Chambre correctionnelle le 22 novembre prochain.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook