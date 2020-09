Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Refus de tout défaitisme: Fatou Bintou Thiam, une brave et ambitieuse entrepreneuse au service de la femme Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 17:54 | | 0 commentaire(s)| L’art d’entreprendre semble aujourd’hui être l’affaire des femmes sénégalaises. Loin de vouloir jouer les seconds rôles, certaines d’entre elles se donnent les moyens de s’illustrer en entreprise. Fatou Bintou Thiam, une activiste engagée pour l’autonomisation des filles et des femmes, se singularise de par son approche et sa démarche méthodique. Portrait…

Les âmes bien nées s’engagent souvent dans la résolution des problèmes communautaires pour une stabilité sociétale. Elles se lancent de manière régulière à une recherche effrénée d’astuces pour arriver à leurs fins. Face à cette option salutaire et sociable, elles développent toute une stratégie pour servir avec dignité.



Ainsi, Fatou Bintou Thiam, mariée, constate-t-on, cette maman d’une petite fille, titulaire d’un DEC à l’ENSUT-Dakar, a effectué un séjour au Canada où elle a eu à faire des études en Administration des affaires. Après son retour au bercail, Fatou Bintou Thiam, insatiable dans sa quête du savoir, s’inscrit à nouveau à SUP’INFO pour encore décrocher une licence en informatique de gestion.



Armée de son courage à surmonter les embûches et obstacles de la vie, ce membre Fondatrice de l’Association Santé Mobile, œuvrant pour la Santé et le bien-être des femmes et filles s’est montrée imperturbable dans ses choix. Ce faisant, elle refuse intégralement le défaitisme. Etant lead commission d’Ayoo Néné à JEADER, membre de CNJS (Conseil national de la jeunesse du Sénégal), Fatou Bintou Thiam, en vraie femme d'affaires du monde moderne, se spécialise en marketing. Très active, elle coordonne ses activités et s’évertue en permanence à outiller les plus démunies dans les zones les plus reculées.



Engagée à faire des actions humanitaires et des plaidoyers, la brave dame cherche à positionner la gestion de l’hygiène menstruelle pour la femme et la jeune fille.



L’idéal de cette femme déterminée et motivée est spécifique. Elle veut tout simplement un monde meilleur, où chaque femme ou fille aura à vivre avec dignité. Des proches accrochés la définissent comme étant une femme dynamique qui gère au quotidien, une équipe de plus de 30 bénévoles et férues de marketing et de communication. Ladite équipe, constituée de diverses compétences, l’appuie dans la commercialisation de ses produits et l’accompagne dans la promotion de l’hygiène féminine à travers de multiples cadres de partenariat.



Très ingénieuse, Fatou Bintou Thiam, travaillant désormais, dans la promotion de Serviettes hygiéniques réutilisables, se fixe l’objectif de rendre aux femmes et aux filles, toute leur dignité. Suivant son option, elle s’identifie aux réalités de son pays. Animée d’une volonté de mieux faire, elle considère que les serviettes hygiéniques réutilisables réduisent de manière drastique les déchets et contribuent à la préservation de l’environnement.



« Avec les serviettes hygiéniques jetables, il y a une énorme quantité qui retournent dans les tuyaux d’assainissement et bloquent l’évacuation des eaux. Tandis que, celles hygiéniques réutilisables sont des produits économiques, qui impactent positivement dans le social des femmes », explique Fatou Bintou Thiam.



La brave et ambitieuse Fatou Bintou Thiam se distingue de par son approche et sa démarche méthodique. Très disponible et engagée, elle décide de porter la dragée haute sur l’échiquier international pour soulager la souffrance de la gente féminine, victime de plusieurs maux de la société. Bravo !











