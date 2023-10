Refus des fiches de parrainage à Ousmane Sonko : La contre-attaque de ses avocats

« Mon confrère Me Bamba Cissé a déposé, devant le Tribunal administratif, un référé liberté contre la décision de la Direction générale des élections (Dge) relative aux formulaires de parrainage », a annoncé Juan Branco.



L’avocat franco-espagnol de Ousmane Sonko a aussi tenu à révèler que ses confrères membres du pool d’avocats de Ousmane Sonko, « sont, de facto, empêchés de s'exprimer publiquement par leur Bâtonnier depuis bientôt six mois, qui refuse de répondre à toutes leurs demandes d'autorisation d'expression ».



« Nous avons alerté les autorités et travaillons d'arrache-pied pour mettre fin à cette situation », dit-il.