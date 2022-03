Refus du parrainage: Me El Hadj Diouf s’attaque à la coalition « Yewwi Askan Wi »

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mars 2022 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

Maître El Hadj Diouf s’attaque à la coalition « Yewwi Askan Wi » au cours de sa conférence de presse. Il a déclaré que cette coalition, constitué de « manipulateurs » et de « menteurs » est un danger pour le Sénégal.



Revenant sur le 3e mandat, Maitre El Hadj Diouf affirme ne pas être contre. Même si, estime-t-il, Macky Sall n'en a pas le droit.



Et pour El Hadj Diouf, l'opposition, cherchant à contester le parrainage n'est pas encore prête pour aller aux élections.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook