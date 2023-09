Réfutation d'une Fake News : Aïssata Tall Sall et le prétendu jet privé Dans l'ère moderne de la communication, les fausses informations, souvent appelées "fake news", se propagent rapidement grâce aux médias sociaux et à l'Internet. Elles peuvent avoir des conséquences graves, affectant la réputation de personnalités publiques et influençant l'opinion publique. Récemment, une fake news impliquant Aïssata Tall Sall, personnalité politique sénégalaise, a circulé sur les réseaux sociaux. Cette fausse information prétendait qu'elle avait utilisé un jet privé pour ses déplacements, suscitant des critiques et des interrogations sur sa conduite. Cet article vise à démystifier cette fake news en présentant les faits réels.



Le prétendu jet privé et ses allégations



Des individus malintentionnés ont partagé des vidéos sur les médias sociaux affirmant qu'Aïssata Tall Sall avait utilisé un jet privé pour se déplacer, notamment entre les États-Unis et Podor ou entre Dakar et Podor. Ils ont associé cette fausse information au numéro d'immatriculation 6W-TNA et au code CN BB-1983, prétendant qu'il s'agissait d'un avion privé de 8 places utilisé par le gouvernement sénégalais.



La vérité sur l'aéronef en question



La réalité est que l'aéronef portant l'immatriculation 6W-TNA et le code CN BB-1983 n'est pas un jet privé, mais un avion de l'armée sénégalaise datant de 1983. Il s'agit d'un avion de 8 places, utilisé principalement pour des missions gouvernementales et militaires, notamment dans des situations d'urgence médicale ou d'évacuation.



Il est important de souligner que l'utilisation de cet avion n'est pas un luxe personnel, mais plutôt une ressource essentielle pour le gouvernement sénégalais. En cas d'accidents, d'urgences médicales ou de situations nécessitant une évacuation rapide, cet avion est mobilisé pour répondre aux besoins du pays. Les pilotes qui opèrent cet avion sont des professionnels militaires formés pour faire face à des situations d'urgence.



La désinformation orchestrée



Il est évident que ceux qui ont propagé cette fake news cherchent à manipuler l'opinion publique et à discréditer Aïssata Tall Sall ainsi que le gouvernement sénégalais, dirigé par le président Macky Sall. La désinformation intentionnelle vise souvent à semer la confusion et à détourner l'attention des véritables enjeux politiques.



En conclusion, la prétendue utilisation d'un jet privé par Aïssata Tall Sall a été clairement réfutée. L'aéronef en question est un avion de l'armée sénégalaise utilisé pour des missions officielles et humanitaires. Il est essentiel de faire preuve de discernement et de vérifier les informations avant de les partager, afin de ne pas contribuer à la diffusion de fausses nouvelles qui peuvent nuire à la réputation de personnes honnêtes et compromettre la confiance du public dans le processus politique.









