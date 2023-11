Région de Fatick : Macky Sall annonce un programme d’investissement de 853 milliards de FCFA

« Le gouvernement m’a proposé un programme de 753 milliards FCfa mais je voudrais y rajouter 100 milliards. Ce qui fait que le programme prioritaire d’investissement 2024-2026 est de 853 milliards FCfa», a fait savoir le chef de l’Etat à la clôture du Conseil présidentiel sur le développement de la région de Fatick. Il a affirmé que la région de Fatick n’a jamais eu un investissement aussi important. Pour lui, ce programme est cohérent et répond aux attentes des autorités, des villes et des populations à la base. Macky Sall a lors de ce conseil présidentiel, a annoncé 17 mesures phares pour le développement de la région.



Il y a entre autres, la construction d’un hôpital de niveau 3 à Fatick, la construction d’infrastructures scolaires notamment des lycées, collèges et des centres de formations professionnelle dans les trois départements de Fatick (Foundiougne, Gossas et Fatick). M. Sall juge aussi nécessaire de développer un projet hydraulique dans la région et d’assurer en permanence l’approvisionnement en eau potable des capitales départementales.

Le président de la République a évoqué le dragage des bras du Saloum et l’intensification des activités du port de Foundiougne- Ndakhonga. Le tourisme n’a pas été en reste.

Prenant la parole, la gouverneure Seynabou Guèye a plaidé pour la poursuite du désenclavement.



« En termes d’attentes et d’enjeux, la région demande à l’Etat la poursuite du désenclavement externe et interne et la valorisation des potentialités culturelles et touristiques », a déclaré Mme Guèye. Selon elle, la région de Fatick a reçu, entre 2013 et 2022, un total d’investissement de 483,291 milliards de FCfa, soit 196 pourcent du volume initialement attendu. Elle a rappelé qu’en 2015, lors du premier Conseil des ministres délocalisé, la région de Fatick avait estimé ses besoins en financement à 246, 647 milliards de FCfa pour 59 programmes et projets à réaliser.



« Depuis lors, nous avons reçu 181, 893 milliards FCFA pour réaliser entièrement 40 projets et programmes sur les 59. Seize projets sont en cours de réalisation pour un montant 243, 695 milliards », a précisé la gouverneure.



Adou FAYE

Le président Macky Sall a terminé sa tournée économique à l’intérieur du pays par Fatick, sa région natale. Macky Sall a annoncé un programme d’investissements prioritaires (Pip) de 853 milliards de FCfa pour la région une période de trois ans :2024-2026.Source : https://www.lejecos.com/Region-de-Fatick-Macky-Sal...