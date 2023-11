Règlementation de la câblodistribution: Les cablo-distributeurs soulignent des manquements, le CNRA rassure

Le premier numéro de l’émission "Grand débat", a pour thème: "la problématique des cablo-distributeurs". Le CNRA et les cablo-distributeurs, ont axé leur discussion sur l'élaboration d'une convention, les assises des médias, le cahier des charges, l'apport des cablo-distributeurs en termes de finances et autres, leurs problèmes avec Canal, etc. D'après le Cnra, ils sont en train de travailler, pour aller vers une convention...





