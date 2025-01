Régulation des Médias : Une nouvelle responsabilité pour le Sénégal Le CNRA se prépare à assurer, à partir de la semaine prochaine, la présidence du Réseau francophone des régulateurs des médias pour un mandat de deux ans. Ce sera à l’issue de la Conférence des Présidents des instances membres du REFRAM qui tient sa huitième édition à Dakar les 27 et 28 janvier 2025, à l’hôtel AzalaÏ.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (Sénégal), en assure déjà la vice-présidence, depuis les précédentes assises tenues en octobre 2022 à Paris, au titre de la septième édition de ladite Conférence. La rencontre de Dakar sera l’occasion pour les Régulateurs francophones des Médias, d’échanger sur les moyens institutionnels et techniques de circonscrire un phénomène qui menace la sécurité et la cohésion sociale dans différentes parties du monde.



Les réseaux sociaux renforcés par le numérique sont rendus plus difficile de régulation, alors qu’ils donnent de la ressource à la manipulation et à la désinformation. Les contenus violents et de haine se propagent à des rythmes dont les moyens traditionnels ne suffisent plus à limiter les effets pervers parmi des populations très perméables au Deep fake.



Les risques sont énormes de déstabilisation de pays, par la pollution de relations intercommunautaires. De telles pratiques, relève-t-on dans les termes de référence des assises de Dakar, « peuvent être source de drames aux conséquences incommensurables ». Aussi, urge-t-il de réfléchir à « la mise en œuvre de stratégies et de mécanismes communs, pour faire face ». A cela s’évertuera la Conférence des présidents du Réseau francophone des Régulateurs des médias, « dans la continuité des travaux entrepris » depuis la dernière édition tenue dans la capitale française.



D'après le communiqué, l’objectif est de « contribuer d’une part, à la mise en œuvre d’une régulation adaptée face aux acteurs du numérique », d’autre part, « à l’expression de la diversité culturelle et à la juste rémunération de la création ». A Dakar, les autorités de régulation aborderont entre autres points, la session relative à la lutte contre le piratage.



Les travaux de huitième Conférence des Présidents du REFRAM porteront aussi, sur les expériences dans la régulation des plateformes numériques et sur les mécanismes et outils pour une régulation efficace desdites plateformes.



L’Assemblée générale thématique se tiendra en plénière et à huis clos, suivant l’objet, notamment l’adoption de la feuille de route 2025-2027. La fin des travaux est prévue mardi 28 janvier 2025, dans l’après-midi.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook