Réhabilitation de Karim Wade: Lamine Ba demande à l’Etat de se conformer aux injonctions de l’ONU Le porte-parole adjoint du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), a demandé à l’Etat du Sénégal de se conformer aux droits internationaux et de suivre les recommandations de L’ONU, après la remise du 5ème rapport du Sénégal au comité des droits de l’homme de l’institution onusienne.

« Il est temps et c'est une opportunité qui ne peut pas être meilleure que cela pour le Président Macky Sall et son gouvernement de normaliser ce qui n'était pas normal », a dit Lamine dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, aujourd’hui.

« On a demandé à l'État du Sénégal de réhabiliter Karim Wade dans ses droits. Le procès a été remis en cause. Donc, c'est au gouvernement du Sénégal de trouver voies et moyens pour remettre à Karim ce qui lui appartient », a-t-il poursuivi.



