Réhabilitation des structures sanitaires : “Bokk Jëf ci Kaolack” s’investit pour près de trente de postes L’Association des ressortissants du quartier de Boustane Kaolack, en partenariat avec les populations locales, a réceptionné, samedi dernier, les travaux de réhabilitation du poste de santé de leur quartier. Près de deux (2) millions de francs CFA ont ainsi été investis dans ce poste de santé, pour améliorer le système de prise en charge médicale des riverains.

Cette réhabilitation est inscrite, en effet, dans le cadre du programme d’action communautaire exclusivement réservé au secteur de la santé de “Bokk Jëf ci Kaolack”, et son engagement à toujours soutenir les couches vulnérables de la société.



Cette opération est, pour la délégation qui représentait “Bokk Jëf ci Kaolack” à cette occasion, un prétexte pour contribuer efficacement à l’amélioration du dispositif sanitaire dans la région de Kaolack. Derrière le quartier populaire de Boustane, l’association de ces Sénégalais de l’extérieur ambitionne de poursuivre délicatement ce rêve sur l’ensemble des 29 postes de santé établis dans la commune de Kaolack et sur le reste de la région.



Outre les nombreuses actions déroulées dans le domaine de l’éducation et les autres secteurs de la vie au niveau de Kaolack et un peu partout dans le reste de départements voisins, “Bokk Jëf ci Kaolack” a choisi aujourd’hui de mettre l’accent sur la santé publique pour autant apporter sa modeste contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus, à partir des cités résidentielles.



Pour Mor Birame Gueye et Mme Rokhaya Ndao, qui représentaient respectivement les expatriés sénégalais de Boustane “l’équipement du poste en matériel médical et mobilier de bureau, tout comme le paiement du personnel subalterne font partie des projets que l’association prétend mettre en œuvre.



Mais, à l’instant, il va falloir attendre les résultats qui sortiront de la prochaine assemblée de l’association pour qu’ils soient validés”.



Il faut cependant ajouter que cet événement a aussi permis aux émigrés de l’Italie de doter la pouponnière “Lamine Coulibaly” de Bongre d’un important lot de matériel et produits pour enfants. Estimé à 3 millions de francs CFA, ce matériel, ces produits et autres denrées serviront à renforcer ce centre et l’abriter surtout des pénuries en ravitaillement qu’il a souvent traversés les mois passés.

