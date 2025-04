Réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor : Cap sur la remise officielle des clefs, ce vendredi ! Le compte à rebours est lancé ! Ce vendredi 11 avril 2025, à partir de 10h, le mythique stade Léopold Sédar Senghor sera officiellement remis aux autorités sénégalaises, lors d’une cérémonie présidée par Mme Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Organisée en présence des représentants de l’ambassade de Chine, cette cérémonie symbolique s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme de réhabilitation de quatre grandes enceintes sportives du pays : Dakar, Ziguinchor, Diourbel et Kaolack.



Un moment fort à ne pas manquer, qui témoigne de l’engagement de l’État à moderniser ses infrastructures sportives, pour mieux accompagner la jeunesse et booster le rayonnement du sport national.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook