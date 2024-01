Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rejet de la candidature d’Ousmane Sonko: Son dossier jugé “non complet” Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| L’avocat Me Clédor Ly a annoncé lors d’une prise de parole devant le Conseil constitutionnel, que la candidature d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle a été rejetée. Selon Me Clédor Ly, le Conseil constitutionnel a jugé le dossier de candidature de Sonko comme “non complet”.

Des informations provenant du dossier indiquent que certains documents essentiels étaient absents, notamment une attestation devant être délivrée par la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC). La CDC aurait refusé de fournir cette attestation, invoquant le fait qu’Ousmane Sonko ne figurait pas sur les listes électorales. De plus, les fiches officielles de parrainage, à être fournies par la Direction Générale des Élections (DGE), manquaient également dans le dossier.



La DGE aurait cité les mêmes raisons que la CDC pour ne pas délivrer ces documents. Ousmane Sonko avait été condamné par contumace pour corruption de la jeunesse, mais, il a par la suite gagné en justice pour sa réinscription sur les listes électorales. Cependant, malgré les décisions judiciaires favorables, les autorités ont refusé de le réinscrire, arguant que les ordonnances n’étaient pas définitives, nécessitant une décision de la Cour suprême.



Il est à noter qu’Ousmane Sonko a fait face à une autre affaire judiciaire, distincte de celle pour laquelle il a été condamné par contumace. Bien que cette seconde condamnation puisse potentiellement impacter son éligibilité, des incertitudes persistent quant aux actions de l’État depuis la confirmation de la Cour suprême le 5 janvier 2024.





Accueil Envoyer à un ami Partager