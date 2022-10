Rejet de sa dotation de carburant à l’Assemblée nationale : Les élans de solidarité se multiplient pour Guy Marius Sagna

Son acte posé il y a plus cinq jours, continue de susciter des réactions. Alors que tous les députés sont dotés chacun de 500 litres de carburant dont les 400 litres sont fournis par Total et Shell, l’activiste aujourd’hui devenu honorable député, a refusé de prendre sa dotation, pour défendre les entreprises sénégalaises du secteur laissées en rade, au profit des sociétés françaises.

Dans des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient, mais les élans de solidarité envers Guy aussi…Dans celle-ci, un activiste revient sur les raisons et portées économiques de ce geste et appelle les Sénégalais à un éveil des consciences…