Rejeté par la mer, un corps sans vie retrouvé sur la plage de Hamo 5 Un cadavre rejeté par la mer. Le corps sans vie a été retrouvé ce vendredi 6 octobre 2020, à Guédiawaye, à la plage de Hamo 5.

Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années. Le cadavre dans un état de décomposition avancée a été découvert vers sept heures par un groupe de jeunes qui étaient venus faire du sport. Ces derniers ont immédiatement alerté les autorités. Pour l’instant, l’identification du cadavre et les causes de la mort sont encore à déterminer, renseigne Dakaractu.



Un drame qui survient dans un contexte où l’émigration clandestine a repris en force au Sénégal. Avec la particularité que cette fois-ci, ce sont les pêcheurs qui s’adonnent à l’aventure. Le Sénégal a, en une semaine, enregistré 480 morts d’après les estimations de l’ONG Alarm phone, spécialisée dans l’assistance téléphonique pour personnes en situation de détresse en mer Méditerranée.



