Relance du PSE : Macky Sall projette un réajustement gouvernemental

le Mardi 3 Septembre 2019

Le Président de la République serait dans une dynamique de procéder à des réajustements et non, à un remaniement ministériel. Ainsi, il a été signalé l’arrivée de nouvelles têtes dans certains Départements ministériels.



D’après des proches au courant de l’évolution du dossier, le chef de l’Etat, le secrétaire général de la Présidence et le ministre secrétaire général du Gouvernement sont en train de se concerter sur le calendrier et les objectifs des réformes en perspective.



L’initiative, visant les secteurs des Transports et Infrastructures, les Mines, le Commerce, l’Industrie etc, découvre-t-on, rentre dans le cadre de la relance du programme Sénégal émergent (PSE)



