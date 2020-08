Relance économique au Sénégal : Ecobank lance son « dispositif Pme »

« Les défis lancés par la pandémie du coronavirus obligent à imaginer des solutions pour soutenir la relance de nos économies », a dit d’emblée le Dg de Ecobank Sénégal qui présidait le lancement officiel du dispositif Pme de sa banque. Pour Sahid Yallou, il est heureux de constater que l’Etat du Sénégal a fait le choix de s’appuyer sur les Petites et moyennes entreprises (Pme) pour impulser la dynamique de l’économie post-covid-19.



« Le dispositif Pme que nous inaugurons apparait à nos yeux comme un élément catalyseur dans le sens où il permet d’accélérer le processus d’octroi de crédit mais également de démultiplier nos interventions avec, en soutien le refinancement de la banque centrale », soutient-il.



M. Yallou indique dans la foulée que leur package de soutien à la Pme comporte bien d’autres initiatives qui seront lancées dans les prochaines semaines notamment l’ouverture d’un guichet marché public, la mise en place d’une plateforme de financement des chaines de valeur, l’accompagnement des entreprises dans les certifications, le marketing en ligne etc.



Il reconnaît tout de même qu’il ne fait aucun doute que tout ceci ne pourrait prospérer sans la confiance de leurs clients et de leurs partenaires. « C’est donc le lieu de remercier chaleureusement les chefs d’entreprise pour avoir accepté cet encadrement que nous leur proposons avec le concours de l’Adepme, qui ont aussi accepté de nous faire confiance », poursuit le manager de Ecobank Sénégal.



M. Yallou a fait savoir pour conclure que leurs remerciements vont aussi à l’endroit de leurs partenaires du Bureau de mise à niveau (Bmn), de l’Unacois jappo, de la direction de l’artisanat, de la direction des Pme qui, selon lui, ont positivement accueilli leurs idées et dont les équipes travaillent étroitement avec leurs collaborateurs pour structurer une intervention efficace de la banque aux côtés des Pme.

