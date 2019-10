Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Relation secrète avec Sadio Mané, Kate Bashabe brise le silence Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 15:44 | | 0 commentaire(s)| La socialiste Kate Bashabe a démenti les rumeurs selon lesquelles, elle pourrait entretenir une relation secrète avec le footballeur sénégalais et attaquant de Liverpool Sadio Mané après leur rencontre apparemment en Angleterre.



La jeune entrepreneure Kate Bashabe a récemment publié des photos d’elle dans le stade de Anfield en train de regarder le match de Liverpool. Selon la presse sénégalaise, Kate était là pour soutenir son nouvel amour, Sadio Mané.



Cependant, dans une conversation avec Kigali Today, Bashabe a réfuté les rumeurs. «Ils sont fous», a déclaré Bashabe à Kigali



Kate Bashabe, de son vrai nom Catherine Bashabe, est une personnalité sociale, un modèle et une entrepreneure réputée. Elle possède une célèbre boutique Kabash House qui habille les célébrités.



Elle voyage fréquemment aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le travail et les loisirs, ce qui lui donne l’occasion de rencontrer des stars internationales.







Accueil Envoyer à un ami Partager