Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Relations sénégalo-mauritaniennes : Le patronat mauritanien apprécie positivement le discours vérité du Premier Ministre sénégalais, Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2025 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Le Premier ministre du Sénégal a achevé une visite de trois jours, le 14 janvier dernier, à Nouakchott. Venu en voisin pour approfondir les relations avec la Mauritanie à qui, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait réservé son premier voyage officiel juste après son élection en mars dernier. Baba Tandian, Imprimeur et ancien Président de la Fédération sénégalaise de Basket a constaté qu’après cette visite, le patronat mauritanien a fait hier, sa réunion élargie à tous les chefs d’entreprises et même, le Conseil des Ministres mauritaniens a balancé une appréciation très positive.



Baba Tandian, Imprimeur et ancien Président de la Fédération sénégalaise de Basket, présent en Mauritanie depuis la visite du Premier Ministre Ousmane Sonko affiche une réelle satisfaction. Ousmane Sonko, loin d’être en déplacement pour du loisir, dit-il, sort du lot et se démarque de forte et belle manière de ce qui est habituellement, vu. D’après Tandian, les émigrés sénégalais ou généralement africains, établis en Mauritanie souffrent énormément. Après une écoute religieuse de leurs préoccupations, Ousmane Sonko a pris courageusement, leur défense avec un discours direct, très véridique sur la relation entre les deux pays.



L’Imprimeur à cheval entre ces deux pays, relève à travers cette visite une différence d’audace et de témérité entre l’ancien Président Macky Sall et Ousmane Sonko. Il se rappelle d’une des premières rencontres que Macky Sall, fraîchement élu Président de la République avait eu avec son homologue Aziz de la Mauritanie. Cette rencontre, se souvient-il, coïncidait à l’époque à laquelle, les hommes d’Aziz tiraient sur des pêcheurs sénégalais.



Ainsi, conscient des probables risques et répercussions dangereuses, Baba Tandian avait pris son courage pour demander à l’ancien Président Aziz d’arrêter les tueries de pêcheurs sénégalais. Avec un discours de vérité, il rappelait à l’homme fort de la Mauritanie que si jamais un autre pêcheur meurt, de réels risques de conflits entre les deux pays seraient possibles. Une semaine après un dispositif a été déployé au niveau du fleuve. Etonné, il était revenu demandé encore, à Aziz d’éviter ce qui s’était passé en 1989.



Aujourd’hui, reconnaît-il, les émigrés africains de façon générale sont parfois, maltraités pour défaut de cartes de séjour. Etant presque et de tout temps dans les délégations d’autorités sénégalaises en déplacement en Mauritanie, il ne considère qu’aucune de ces autorités, n’avait autrefois, oser mettre la pression sur la Mauritanie. Cette fois, précise-t-il, c’est Sonko qui a osé en premier, en disant que ce n’est pas normal que des Sénégalais souffrent dans ce pays. Alors que, ses propres fils ou citoyens vaquent librement sans contrainte au Sénégal. Sonko a demandé sans ambages au gouvernement mauritanien à prendre en compte cette préoccupation de traitement équitable et équilibré.



D’après Tandian, beaucoup de Présidents sénégalais sont allés en Mauritanie. Mais, aucun ne les a autant défendus. Etant plusieurs fois au secours de Sénégalais ou d’africains dans les commissariats mauritaniens, il reconnait leur souffrance extrême, né du mauvais traitement et des brimades.



Les Sénégalais, tout autant que des Mauritaniens, insiste-t-il, ont apprécié le discours véridique de Sonko. Le Pm a frappé fort en repositionnant la relation normale.



Ailleurs, la dimension du Premier Ministre sénégalais est hautement appréciée en Mauritanie. Il en atteste la sortie des chefs d’entreprises de ce pays frontalier. Mouhamed Salem, PDG de la banque Al Amana a tout simplement, salué la posture persuasive de Sonko. La même perception est donnée par Ould Noeguet, DG de la banque nationale mauritanienne (BNM). Idem, le Président du patronat Ben Abedine. Bou Amadou, PDG de la société générale mauritanienne décoré, lors de cette visite par le premier Ministre, a tressé des lauriers à Sonko.



A retenir, la visite d’Ousmane Sonko a été à la hauteur. Baba Tandian espère tout bonnement que la relation Sénégalo-mauritanienne soit meilleure que par le passé. Les principaux bénéficiaires, conclut-il, seraient les Sénégalais, établis en Mauritanie.







Accueil Envoyer à un ami Partager