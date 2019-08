Relax Voyages fait condamner l'Ecole de Management de Dakar (EMD)

La deuxième chambre du tribunal de Commerce de Dakar a vidé hier jeudi, l'affaire numéro 1656/2019 qui opposait la société Relax Vogages à l'Ecole de Management de Dakar (EMD). Dans son délibéré, la présidente Ndèye Tening Samb Guèye a condamné l'institut à payer à l'agence de voyage, la somme de 1.829.900 FCFA à titre principal, outre celle de 300.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, pour toutes causes de préjudice confondus. Le juge a également déclaré sans objet, la demande tendant à l'exécution provisoire.

Partie civile dans cette affaire, Relax Voyages avait commis Me Malick Mbengue pour le défense de ses intérêts. Quant à l'Ecole de Management de Dakar, elle a été assistée par Mes Thiakane et Wellé.