Relevé de ses fonctions et muté à la Dgpn: Le commissaire Sangaré, futur patron de la Sûreté Urbaine ? La mutation du commissaire Sangaré à la Direction générale de la police nationale (Dgpn), comme conseiller, après avoir été relevé de ses fonctions de commissaire des Parcelles Assainies, est-elle une simple manière de calmer les ardeurs, en attendant une future promotion ? En tout cas, "L’As" croit savoir que l’ex commissaire des P.A pourrait atterrir aux commandes de la Sûreté Urbaine, sous peu. Le journal dit tenir cette information de sources proches des forces de défense. Wait and see.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos