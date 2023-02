Religion : Macky Sall en concertation avec le Khalife, après la prière du vendredi, à la Grande mosquée de Ndiassane Le chef de l’Etat, Macky Sall, a effectué la prière du vendredi, à la Grande mosquée de Ndiassane, dans le département de Tivaouane (Thiès, Ouest), nous apprend l’"APS". Après la prière, le Président Sall a rencontré le Khalife général de Ndiassane, Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta et des notabilités publiques.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 18:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’agence, dans l’après-midi, Macky Sall va se rendre à Tivaouane pour lancer les travaux de l'autoroute prévue pour relier Thiès à Saint-Louis (nord du Sénégal), en passant par Tivaouane.



Il procédera également au lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer à Thiès et à l’inauguration de l’Université Iba Der Thiam.



Le chef de l’Etat s’est rendu dans la matinée à la base militaire de Thiès et a visité le chantier de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Il a procédé à l’inauguration d’un centre hospitalier militaire et à la réception d’une dizaine d’aéronefs destinés à cette école.



De même, il a inauguré l'Ecole nationale des sapeurs-pompiers, le premier établissement de formation de ce corps paramilitaire



Le président de la République a entamé depuis mercredi, une visite de quatre jours dans la région de Thiès. Jeudi, il a débuté sa journée par un conseil présidentiel sur le développement de la région, rappelle l’"APS".



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook