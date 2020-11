Remaniement: La Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi » exhorte la nouvelle équipe gouvernementale à faire face aux enjeux de l’heure

Jeudi 5 Novembre 2020

La Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi », abordant le point relatif à la situation nationale félicite le Président de la République, Macky Sall pour son ouverture, suite à la formation du nouveau Gouvernement, sanctionnant les conclusions probantes, issues du dialogue politique.



A la sortie de sa réunion de la conférence des leaders du jeudi 5 novembre 2020, ladite Coalition a estimé que le dialogue politique est devenu une tradition républicaine qui illustre parfaitement une démocratie inclusive. Elle encourage la nouvelle équipe gouvernementale à faire face aux enjeux de l’heure pour répondre au mieux, aux aspirations des concitoyens.



Ainsi, face à la recrudescence de l’émigration clandestine, la Coalition les Républicains « Doomi Rewmi » demande au Gouvernement de durcir les lois sur l’activité criminelle des passeurs et de mettre en synergie et en cohérence les politiques dédiées à l’emploi et, à l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes pour y apporter des réponses concrètes.



Sous ce registre, la Coalition les Républicains « Doomi Rewmi » appelle à la réunification de Macky 2012 originelle afin de serrer les rangs pour mieux accompagner le Président de la République Macky Sall face aux enjeux de l’heure.











