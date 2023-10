Remaniement imminent: Le Président Macky Sall met fin aux fonctions des ministres Le Président de la République, Macky Sall, a signé un décret le 6 octobre 2023 mettant fin aux fonctions des ministres du gouvernement en place. Il exprime sa gratitude envers les ministres sortants pour leur engagement et leurs réalisations. En parallèle, il a décidé de former un nouveau gouvernement sous la direction du Premier Ministre Amadou BA, avec les détails de la composition à venir.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 22:38

Le décret signé par le président Macky Sall :



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a mis fin, par décret en date du 06 octobre 2023, aux fonctions des ministres, membres du Gouvernement. Le Chef de l’Etat remercie les ministres sortants pour leur engagement et le travail remarquable réalisé.



Le Président de la République, a, en même temps, décidé de mettre en place un nouveau Gouvernement, sous la direction du Premier Ministre Amadou BA. La composition du nouveau Gouvernement sera bientôt publiée.







