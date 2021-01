Remboursement de dettes: Le Sénégal va payer 17,100 milliards FCfa le 26 janvier

Pour rappel, l’Etat du Sénégal avait levé avec succès du 20 juin au 19 juillet 2016 sur le marché financier de l’UEMOA, en collaboration avec la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) en sa qualité d’arrangeur principal un montant de 200 milliards FCFA adossés à de actifs compatibles avec les principes de la finance islamique. Le prix d’un SUKUK était de 10.000 FCFA avec une date de jouissance des titres fixée au 26 juillet 2016.



Le montant levé était destiné au financement du pôle urbain de Diamniadio, du programme d’adduction d’eau potable et du programme de réalisation du réseau de voierie et d’éclairage public.

Adou FAYE







Source : Selon le Dépositaire Central/Banque de Règlements, le Trésor public du Sénégal procédera le 26 janvier 2021, au paiement de la marge semestrielle et au remboursement partiel du « SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026 », pour un montant global net d’impôt de Dix sept milliards cent millions de fcfa.Source : https://www.lejecos.com/Remboursement-de-dettes-Le...

