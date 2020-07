Remboursement et restitution des gazelles Oryx: "Cette information est fausse, ce n'est que..." Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a démenti l'information livrée par le député Aliou Dembourou Sow, président du Conseil départemental de Ranérou, selon laquelle, il va rembourser les gazelles Oryx mortes et restituer le reste.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|

" Cette information est fausse. Depuis plus de 6 mois, je n'ai pas vu Aliou Dembourou ni communiqué avec lui. Il s'agit de pure manœuvre politique ", a précisé Abdou Karim Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos