Remède anti-casse efficace pour les ongles

Vous avez les ongles fragiles, cassants? Essayez ce remède naturel avec du vinaigre blanc pour des ongles forts.



Voici comment ça marche !



Mélangez 250 ml d’eau chaude avec 10 ml de vinaigre blanc et trempez-y vos ongles pendant 5 minutes. Puis rincez avec l’eau et séchez vos mains. Enfin appliquez un hydratant.

Ou simplement, avec un coton-tige appliquez du vinaigre blanc directement sur vos ongles et laissez poser 5 min. Ensuite rincez, séchez puis hydratez.









Mam Dieng