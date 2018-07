Remise d'équipements et de financements : les "Sanglots des Sirènes" de Moumbaye

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime va tenir sa promesse faite aux femmes de GANDIOL après la publication du documentaire de NDARINFO intitulée « Sanglots de Sirènes ».



En effet, à la diffusion du film qui retrace les dures conditions de travail de ces dames à travers plusieurs chaines télévision dont la RTS, SENTV et la 2STV, Oumar GUEYE avait pris l’engagement de soulager ces braves cultivatrices d’huîtres et de coques aux abords du parc National de la Langue de Barbarie.



Des gants, des bottes, des gilets de sauvetage, des pirogues et des financements seront offerts aux GIE de Mboumbaye, Dégou Niayes et Mouit, ce lundi à Moumbaye.



Il convient de rappeler que documentaire réalisé par Cheikh Saad Bou SEYE, l’administrateur du Portail de Saint-Louis, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, avait suscité un élan national de solidarité. D'importantes personnalités de la République dont le ministre Aminata Mbengue NDIAYE avaient réagi en faveur de ces femmes laissées en rade par les dotations de matériels aux mareyeuses et les fonds d'appui à l'entreprenariat féminin.



Aujourd’hui, avec la remise des équipements et financements, l'activité de ces actrices économiques va se renforcer.





