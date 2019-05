Remontada à Anfield : Les larmes de Lionel Messi dans les vestiaires

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Selon une information de The Guardian confirmée par Marca, Leo Messi n’a pas pu contenir ses larmes dans le vestiaire d’Anfield après l’élimination du FC Barcelone. L’Argentin était le plus triste après la défaite.



Déjà victime d’une remontada la saison passée à Rome, le Barça n’était probablement pas prêt à connaître pareille mésaventure une deuxième année de suite. L’homme qui avait promis de ramener la Ligue des Champions au Camp Nou, Lionel Messi, n’a pas pu contenir ses émotions après la rencontre.



A en croire les informations du Guardian, l’Argentin a tout simplement éclaté en sanglots dans le vestiaire, quelques minutes après l’élimination.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos