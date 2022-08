Remous au ministère du Commerce: Les travailleurs « ferment boutique » à partir de ce mercredi Les membres du Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce (SYNACOM) ne comptent pas rester les bras croisés dans leur combat contre les autorités du ministère du Commerce. En effet, le secrétaire du Synacom, Adama Mouhamed Mbaye et ses camarades ont lancé hier leur deuxième plan d’action dans lequel ils observeront 72 heures de grève à partir de ce jour.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

72 heures de grève à partir de mercredi : Voilà le mot d’ordre lancé par les membres du Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce (SYNACOM). Ils déplorent en effet le manque de considération qui frise le mépris de la part du gouvernement à l’endroit de l’ensemble des Cadres du commerce et autres agents du Département.



« Nous sommes en mouvement d’humeur depuis quelques semaines pour exiger de l’Etat la satisfaction, sans délai, de la plateforme revendicative structurée autour des points suivants : l’alignement de la rémunération des Commissaires aux Enquêtes économiques et des Contrôleurs du contrôle économique à l’aune des autres sortants de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), ainsi que la revalorisation salariale des autres agents du Département », a rappelé au bout du fil le secrétaire général du Synacom, Adama Mouhamed Mbaye. Aces points revendicatifs, le syndicaliste ajoute également le recrutement dans la Fonction publique des agents temporaires (chauffeurs, agents administratifs, agents contractuels) du Département, la dotation suffisante de moyens logistiques pour une poursuite correcte des missions dédiées et la rénovation de l’ensemble des services régionaux et départementaux du commerce. «Nous avons un manque criard de logistique, notamment des véhicules. L’Etat avait même procédé à la location de 50 véhicules pour nous permettre de faire notre travail pendant 30 jours. Malheureusement, ces véhicules ont été repris », fustige le syndicaliste qui ajoute à cela la vétusté des services régionaux. « Nos agents travaillent dans des conditions d’insécurité à cause du délabrement de nos bâtiments. Donc il serait bien que l’Etat procède à la rénovation des bâtiments administratifs », peste le Sg du Synacom.



En plus des 72 heures de grève, Adama Mouhamed Mbaye et Cie prévoient aussi, durant cette période, de la suspension de toutes les activités d’enquêtes, de contrôles et de surveillance du marché ; la suspension de l’ensemble des opérations de délivrance de documents administratifs tels que la déclaration d’importation de produits alimentaires (DIPA), les autorisations FRA, les certificats de qualité, les bordereaux de vérification et de conditionnement, les autorisations d’importation d’instruments de mesure, les certificats de conformité, les licences d’exportation de ferraille, les cartes « commerçant », les cartes « import-export », les agréments de locaux pour les activités portuaires et le boycott de toutes les activités de négociations commerciales internationales. « Cette situation aura de lourdes conséquences sur l’économie sénégalaise tant dans l’approvisionnement correct et régulier du marché que dans la régulation des filières clés de notre pays, d’où la dégradation du pouvoir d’achat des consommateurs dans un contexte de conjoncture internationale défavorable », affirme Adama Mouhamed Mbaye.

L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook