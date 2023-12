Remous au sein du 12e Gaïndé : La gestion d’Issa Laye Diop, décriée

veut éliminer beaucoup d’entre eux, parce qu’ils ont décrié la gestion de l’association depuis 16 ans

Il y a problème s’il veut s’éterniser au poste, après les passages de Serigne Saliou Mbacké Decasa et Moussa Guèye (intérim).



Le 12e Gaïndé était une association structurée. Aujourd’hui, il n’y a plus de cellules ni de cartes de membre. On fonctionne comme en Équipe nationale, avec des convocations par téléphone, en fonction des programmes. Depuis 16 ans, il n’y a pas de rapport d’activités ni bilan financier ou la moindre évaluation. Les trésoriers disent qu’ils ne voient jamais l’argent. C’est grave pour une association reconnue par l’État du Sénégal.



Ousmane Diop, commissaire aux comptes, est là. Mais il ne sait pas où est logé le compte du 12e Gaïndé. Aucun rapport d’activités n’est parvenu aux autorités depuis lors. Le seul bilan qui a été fait, est celui de 2017, après la CAN au Gabon. Et quel bilan d’ailleurs. Que des scandales ! On a parlé de 72 millions FCfa, en additionnant les dépenses et les subventions. Le président du 12e Gaïndé au Gabon, a nié avoir reçu 1,2 million FCfa. Pourtant, c’est bien mentionné dans le rapport



Lors de l’Afrobasket 2011, à Bamako, Kéba Keïnde avait donné 9 millions FCfa à l’association. On n’a rien vu parce qu’on était logé dans un jardin d’enfants. Pis, on a été délogé le jour de l’ouverture des classes. Baba Tandian, président de la Fédération de basket-ball à l’époque, a même payé le prix du retour pour nous.



En 2022, il a révélé à la télé avoir donné 12 millions FCfa à Issa Laye Diop et Léopold Nzalé. Juste après, en réunion du Comité directeur, on l’a interpellé sur le sujet mais il a nié. Autre scandale, avant la CAN 2012, à Bata, on a sensibilisé les autorités sur le retard des supporters. Le président Abdoulaye Wade a appelé la délégation et donné 50 millions FCfa, avant de mettre à disposition l’avion présidentiel. Mais il y a eu surfacturation sur surfacturation. Issa Laye a refusé de donner des per diem aux membres, après l’élimination du Sénégal au premier tour.



Il y a même eu une bagarre et la police équato-guinéenne est intervenue. Pareil avec Me Augustin Senghor et Cie. C’est là qu’ils nous ont dit qu’il ne restait que 1,3 million FCfa dans leur sacoche. Pis, 10 millions ont disparu entre Songo Matar Ndiaye, conseiller spécial de Wade à l’époque et Issa Laye Diop, qui ont prétexté le coût d’un droit de stationnement de l’avion présidentiel au Gabon.



Le commandant avait même porté plainte contre Songo Matar

l’animation du 12e Gaïndé, est gérée par des Béninois, qui signent des contrats allant jusqu’à plus de 2 millions FCfa

Nous n’avons pas de problème avec lui. Ce combat a été mené pendant plus de 10 ans. Car, on ne peut accepter 16 ans de présidence sans respecter les textes, sans statut ni règlement intérieur, car il y avait la limitation de mandat. Il a fait 5 CAN et 2 Mondiaux, sans qu’il y ait une seule facture. Pendant ce temps, la Fédération dépose son rapport au ministère des Sports juste après chaque campagne. Son départ est devenu une demande sociale