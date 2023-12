Remous autour des élections de représentativité syndicale : la part de vérité du SUDTM de Rufisque Le Syndicat Unique Et Démocratique Des Travailleurs. (SUDTM) face à la presse hier a vivement réagi suite aux remous notés autour des élections de représentativité syndicale. Dans leur déclaration préliminaire, voici la part de vérité du SUDTM Section Départementale De Rufisque

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2023 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Nous avons voulu laisser s’éteindre le bruit soulevé par les usurpateurs et détracteurs de mauvaise foi de notre secrétaire général Mballo Dia Thiam avant de rétablir la vérité et d’éclairer l’opinion publique. Mais, conscients de leur forfaiture, ils deviennent de plus en plus agressifs pour espérer obtenir des privilèges indus.



Ainsi donc, nous n’avons pas d’autre choix que de rétablir la vérité. Une vérité qui découle de preuves objectives et non de simples convictions subjectives du genre « je suis là depuis 30 ans donc la place me revient de droit». Avoir vécu sous l’aile protectrice et l’ombre tutélaire de SidyaNdiaye ne confère pas la légitimité et le droit de diriger notre syndicat.



Le bâton à beau séjourné dans l’eau, il ne deviendra jamais crocodile!



En dépit detoutes leurs manœuvres et contre toute attente, la FGTS-B sera présente à la table des négociations étant créditée de plus de 10% des voix et devient ainsi l’objet de toutes les convoitises. C’est sans doute pourquoi toute honte bue, ils n’ont de cesse de vouloir s’approprier cette éclatante victoire obtenue de haute lutte par une équipe soudée, engagée et déterminée, dirigée par le camarade secrétaire général Mballo Dia Thiam.



D’ailleurs comment un homme incapable de préserver le legs de Sidya Ndiaye, incapable de perpétuer son œuvre, quelqu’un qui à la première confrontation s’est fait battre à plate couture, peut il prétendre présider aux destinées d’une centrale syndicale comme laFGTS-B. Il a perdu dans tous les bureaux de Dakar y compris ceux de la Marie, fief de feu Sidya Ndiaye où il ne s’est classé que quatrième.

Les statistiques montrent que le vote des collectivités territoriales ne représente que 6,95% des voix contrairement à ses affabulations. Triste palmarès. Une œuvre de tant d’années d’efforts et d’abnégation en un jour effacée. Lorsqu’on est à un certain niveau de responsabilité, il ne suffit pas de faire de son mieux, il faut y arriver.



Je pense sous silence, le fait que c’est Moussa Sissokho lui-même qui, du vivant de SidyaNdiaye a lu la résolution adoptée à l’unanimité et qui a fait de Mbalo le numéro deux de la FGTS-B. Ceci a valu à ce dernier, en tant que mandataire, de signer la demande de candidature de la centrale pour les élections, de présenter ensuite les cahiers de doléances à la Présidence de la République à l’occasion du premier mai avant de s’envoler pour Genève au nom de Sidya Ndiaye.







En outre, les Statuts Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs Municipaux (SUDTM) dont se réclame Moussa Sissokho, stipulent en leur Article 17, alinéa 3, qu’ « En cas de vacance (décès, démission, exclusion absence prolongée non justifiée), le Bureau Exécutif National peut procéder au remplacement du ou des membres. »Nous rappelons que le BEN, composé de 47 membres choisis sur une base proportionnelle, 3 délégués par Union Régionale et 2 délégués par Union départementale ne s’est pas réuni depuis plus d’une décennie voire plus.



Dès lors, de quelle légitimité prétend s’arroger Moussa Sissokho pour parler et agir au nom du syndicat. Il n’en est ni ordonnateur des dépenses encore moins détenteur de la signature sociale. Nous le mettons donc en garde contre tout préjudice que ses agissements pourraient engendrer. Il est clair que, laisser un tel homme à la tête de notre organisation équivaudrait à faire entrer un renard dans le poulailler et des hérétiques à la messe.



La seule voie de salut est l’organisation d’un congrès dans les meilleurs délais. C’est à cette condition seulement que nous pourrons préserver cette œuvre majestueuse de Sidya Ndiaye et perpétuer son précieux legs.



Nous remercions tous les travailleurs qui nous ont fait confiance en votant pour la FGTS-B

Vive Le Sudtm

Vive La Fgts/B

Unis Nous Vaincrons



Mbaye Babacar Sow

Secrétaire général départemental du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux de Rufisque.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook