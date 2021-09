Remous dans les rangs du Pds à Ziguinchor: Des pro Karim contestent le leadership de Toussaint Manga

“Nous contestons d’ailleurs avec véhémence et avec la dernière énergie, le leadership de notre camarade Toussaint Manga à Ziguinchor et nous réclamons, par la même occasion, une alternance générationnelle dans notre parti à Ziguinchor ”, a laissé entendre Omar Diatta, responsable politique du Pds à Ziguinchor et porte-parole du jour de la jeunesse libérale.



“ Nous portons dans nos Adn, ce parti. Aujourd’hui, force est de reconnaître que notre formation politique à Ziguinchor va mal et elle est très éprouvée. C’est la raison pour laquelle, nous nous sommes décidés à porter le combat afin qu’elle puisse renaître de ses cendres ’’, dit-il.



‘’ Nous ne porterons le combat de personne. Nous sommes des jeunes et nous avons nos convictions. C’est pourquoi, nous avons décidé d’avoir notre candidat à la mairie de Ziguinchor aux prochaines élections locales. Que nos plus hauts responsables se le tiennent pour dit : Sopi avec Karim Wade is back. Nous leur rappelons que nous sommes bel et bien candidat à la candidature du Pds à Ziguinchor aux prochaines élections locales de 2022 ”, a ajouté l’enseignant-chercheur Omar Diatta.



Ces jeunes libéraux considèrent aujourd’hui que la gestion locale du Pds doit fonctionner sur des bases démocratiques et non reposer sur les décisions unilatérales d’un seul homme.















lasnews