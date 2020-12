Rémunération dans le secteur moderne : la masse salariale est ressortie à 306,3 milliards de FCFA au 2eme trimestre 2020

En effet, selon les résultats de l’enquête trimestrielle sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, la masse salariale est ressortie à 306,3 milliards de FCfa au deuxième trimestre 2020 contre 338,0 milliards de FCFA un an plutôt.



Cette évolution, explique l’Ansd, est consécutive à la baisse de la rémunération dans la quasi-totalité des sous-secteurs suite à la réduction de leurs nombres d’employés. Sur les deux premiers trimestres de 2020, la rémunération dans le secteur moderne s’est contractée de 5,2% par rapport à celle de la même période de 2019.



Dans la même dynamique, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine s’est établi à 40,9 heures au deuxième trimestre 2020 contre 41,1 heures au même trimestre de l’année précédente, soit une diminution de 1,4%. Cette situation est imputable principalement à la réduction des heures moyennes hebdomadaires travaillées dans le secteur du commerce, de la construction, du transport et l’entreposage, de l’hébergement et la restauration, de l’information et de la communication ainsi que dans les activités spécialisées scientifique et techniques.



Cependant, dans le secteur de la santé, il est noté un redressement de 29,8% des heures hebdomadaires moyennes travaillées. Sur les six premiers mois de 2020, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine a aussi régressé (-0,8%) relativement à celui de la période correspondante de 2019.

