Rémunération des agents de l’Etat : Les syndicalistes estiment que le rapport produit ne reflète pas la réalité

Mercredi 25 Septembre 2019

Le rapport sur le système de rémunération des agents de L'Etat sera la base des négociations entre l’Etat et les partenaires sociaux. Mais déjà, ce document, commandité par l’Etat, suscite la suspicion chez certains syndicalistes et acteurs de la société civile.



Ainsi, il a été constaté que l’étude a exclu de son champ d’action les corps habillés. Il en est de même des agences d’exécution, des sociétés nationales et du personnel politique (Assemblée, Conseil économique, Hcct…). Une exclusion que les syndicats d’enseignants ne comprennent pas. Abdoulaye Ndoye se pose des questions sur les motivations de l’Etat qui a décidé de soustraire à ce contrôle une part importante de la masse salariale de l’Etat. Pour lui, il y a une nébuleuse et que le départ est déjà faussé.





L’Etat, une fois le rapport produit, avait refusé de le mettre à la disposition des syndicats. Pendant plus d’un an, aucun syndicat n'a pu disposer du rapport. ‘’Nous avons dû exiger dans nos revendications que le rapport nous soit transmis pour que l’Etat le fasse’’, rappelle Ndoye.



Bien que disposant du rapport aujourd’hui, certains acteurs pensent que ce n'est pas le document complet. "Maintenant qu'ils ont fini le toilettage, ils peuvent nous envoyer le rapport", affirme Ndoye. Une idée partagée par Mounirou Ndiaye, selon qui, l'Etat n'a pas intérêt à faire dans la transparence.



