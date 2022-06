Rencontre Macky Sall vs Poutine: le Sénégal et l'Afrique, les oreilles à Sotchi

Le Président en exercice de l’Union africaine, accompagné du président de la Commission, est arrivé hier en Russie. Un déjeuner est prévu, aujourd’hui entre les deux chefs d’Etat qui vont s’entretenir à Sotchi, selon la Rts.



Et il s’agira pour le Président sénégalais qui a reçu mandat de l’organisation panafricaine, de « contribuer à l’accalmie dans la guerre en Ukraine, et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains ».



L’Afrique, comme d’autres continents, souffre de cette crise et à l’oreille tendue vers la Russie. Cependant, Macky Sall ne se rendra pas finalement à Kiev pour rencontrer le Président Zelensky.



« L’Union africaine a accepté la demande du Président Volodymyr Zelensky d’adresser un message à l’Organisation par visioconférence dont la date et les modalités seront convenues d’un commun accord », indiquait un communiqué de la Présidence sénégalaise, mercredi.

