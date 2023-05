Rencontre annuelle de l’investissement: Abdoulaye Baldé à Abu Dhabi pour la promotion du Forum Invest in Senegal A la tête d’une forte délégation, Abdoulaye Baldé, Directeur Général de l’APIX est à ABU DHABI depuis ce lundi 8 mai. Un déplacement qui entre dans le cadre de la rencontre annuelle de l'investissement( AIM), portée par L'Émirat.

“Cette participation entre dans le cadre des ROAD SHOW de promotion du FORUM INVEST IN SENEGAL dont l'organisation à Dakar est confiée à l’APIX SA, par son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal.les 6, 7 et 8 juillet prochains de cette année”, souligne le communiqué parvenu à la rédaction.



Ce forum est également l'occasion d’exposer devant les participants venus du monde entier, les initiatives engagées par le Sénégal pour faciliter l'installation des investisseurs, avec une place de choix au développement des zones Économique spéciales (ZES), suivant en cela les instructions du Chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall. Et des rencontres sont prévues entre le Directeur de l’APIX, Monsieur Abdoulaye Baldé, sa délégation et plusieurs organismes et investisseurs.



C’est dans ce cadre que, ce mardi 9 mai, Abdoulaye Baldé s’est rendu au Centre des Expositions de ABU DHABI pour prendre part au panel en tant qu'intervenant. Il était en compagnie de Madame le Ministre d’Etat du Nigéria pour l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Mariam Yalwaji Katagum, de Monsieur Pedro Antonio, Secrétaire Exécutif de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique, de Monsieur Anthony KAMOLE, Directeur Général de l’Agence de la RDC pour la promotion de l'investissement, et de Madame EMILY MBOUROU du Secrétariat pour le commerce de service et des investissements.



Une rencontre qui a permis de débattre de la ZLECAF et des changements de paradigme qu'il occasionne sur la question de la Promotion de l'investissement en Afrique.



En outre, le Directeur Général de l’APIX a évoqué devant le panel la nécessité pour les pays africains de développer des stratégies complémentaires les unes par rapport aux autres, pour tirer un maximum de bénéfices des nouveaux paradigmes induits par la mise en place de la ZLECAF.



Avec l’appui du Ministère de l’Economie, l’APIX continue les ROAD SHOW sur plusieurs destinations afin de faire la promotion du Forum International INVEST IN SENEGAL qui attend plus de trois mille cinq cents (3500) participants sur trois (3) jours au mois de juillet prochain (6,7 et 8) au CICAD, à Dakar.



La stratégie du Sénégal à cette occasion a été évoquée en matière de développement des ZES, en matière d’infrastructures de corridors. Monsieur Abdoulaye BALDE a aussi visité plusieurs stands d'exposition de pays africains et de l'Asie.





