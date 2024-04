Rencontre avec des responsables de l’Université nigériane de technologies : Le président de la Bad appelle à investir dans la prochaine génération

« Nous ne réussissons pas assez bien pour les 477 millions de jeunes africains. Nous n'exploitons pas leurs compétences, leur talent et leur créativité », a déclaré le Dr Adesina aux membres du Conseil d'administration de l'université qui l'ont rendu visite au siège de la Banque à Abidjan, en Côte d'Ivoire.



Selon un communiqué de presse, lancée en 2020 à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, en tant qu'institution universitaire à but non lucratif, l'université construit une marque forte avec des normes de classe mondiale pour former des leaders en technologie et en gestion.



D’ici 2050, une personne sur quatre dans le monde sera africaine et par conséquent, « la qualité des jeunes Africains sera la clé du développement de l’Afrique et du monde », a déclaré le Dr Omobola Johnson, doyen du programme Nutm Scholars et membre du conseil d’administration, qui était accompagné du président de l'université, le Dr Babs Omotowa, et du membre du Conseil d'administration, Demola Adeyemi Bero.



Selon la même source, Adesina a déclaré aux membres du conseil d'administration de l'université : « Ce que vous faites est conforme à ce que fait la Banque. » Il a souligné plusieurs initiatives que la Banque déploie dans divers pays d'Afrique. Il a cité l'exemple du Nigeria qui a reçu en novembre dernier 80 millions de dollars de la Banque africaine de développement, après approbation du conseil d'administration, pour développer un projet de zone de connaissances dans l'État d'Ekiti. La zone de connaissances Ekiti promeut l'innovation numérique et l'entrepreneuriat, générera 26 000 emplois et apportera environ 14 millions de dollars par an en retombées économiques nettes.



Le projet vise également à attirer les entreprises de Lagos dans la zone.Adesina a demandé à la direction de l'université d'envisager de créer des zones de connaissances dans d'autres régions du pays et du continent. La Banque informe avoir financé des projets similaires au Cap-Vert et au Sénégal. Le président du Groupe de la Banque a également souligné le lancement il y a un an du programme d'investissement dans les entreprises numériques et créatives (iDICE).



«L'initiative, avec des investissements de 618 millions de dollars, devrait créer 6 millions de nouveaux emplois pour les jeunes Nigérians et générer près de 6,4 milliards de dollars dans l'économie du Nigeria », précise-t-on. Une autre initiative financée par la Banque africaine de développement est le projet Youth Entrepreneurship and Investment Bank (YEIBs), qui fournit un soutien financier et technique aux jeunes entrepreneurs et à leurs entreprises. En juillet dernier, le Conseil d'administration de la Banque a approuvé 16 millions de dollars pour le programme du Libéria. Le Nigeria pourrait emboîter le pas.



« Nous progressons dans la construction d'une grande institution en Afrique, pour résoudre les problèmes de l'Afrique », a déclaré le Dr Babs Omotowa, président de l'Université. « Nous devons devenir la main-d’œuvre du monde », a déclaré Adesina, s’engageant à davantage de coopération avec le NUTM et d’autres établissements d’enseignement africains. « Nous avons beaucoup de travail à faire pour nous assurer qu'ils (les jeunes africains) disposent des compétences appropriées pour s'adapter à la nouvelle trajectoire mondiale. ».

Adou FAYE





Source : Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, et les dirigeants de l'Université nigériane de technologie et de gestion (Nutm) affirment qu'il est essentiel de doter la jeunesse africaine d'une éducation de qualité et des compétences nécessaires pour relever les défis de l'avenir afin d'assurer le développement du continent et le monde.Source : https://www.lejecos.com/Rencontre-avec-des-respons...

