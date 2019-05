Rencontre des Thiantacounes aujourd’hui : Serigne Saliou Thioune convoque à Mermoz, Aïda Diallo à Madinatou Salam L’on saura peut-être ce samedi qui cristallise le plus l’allégeance des Thiantacounes après le décès de Cheikh Béthio Thioune le 7 mai dernier à Bordeaux. Et pour cause, le khalife désigné par Touba, le fils du défunt Cheikh, Serigne Saliou Thioune, a convoqué une rencontre avec les talibés, pour les entretenir de l’héritage du Cheikh. Mais dans le même temps, souligne "L’Observateur", Sokhna Aïda Diallo, celle dont on dit qu’une frange des Thiantacounes lui a fait allégeance, a convoqué une rencontre, à Madinatou Salam, à Mbour. Une épreuve de force qui ne manquera certainement pas d’enseignements.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos