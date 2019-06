Rencontre houleuse à la Sodav : le ministre de la Culture récusé, Aladji Man et Alioune Kassé se donnent en spectacle… Ce devait être une rencontre de conciliation, mais la réunion convoquée, hier, entre le collectif pour la dissolution de la Sodav et les membres de ladite structure, s’est terminée en queue de poisson.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, souligne le quotidien Les Echos, le ministre de la Culture Abdoulaye Diop, qui avait convoqué cette rencontre, a semblé prendre fait et cause pour la Sodav. Résultat des courses, les pourfendeurs de la Sodav l’ont récusé, demandant désormais, l’arbitrage du chef de l’Etat.



Ils ont ainsi décidé de maintenir leur mot d’ordre de sit-in devant la Sodav, demain, au lieu de célébrer la fête de la Musique.



Une réunion très houleuse, au cours de laquelle, Ngoné Ndour, la présidente du Conseil d’administration de la structure et Zynoul Sow, ont manqué d’en venir aux mains. Quant à Aladji Man et Alioune Kassé, ils se sont tout simplement donnés en spectacle devant le ministre, souligne encore le journal.



Le collectif, dirigé par Mame Ngorr Dijazaka, dénonce, entre autre autres, le mode de paiement de la Sodav, une fois l’année, alors que du temps de la BSDA, les artistes étaient payés trois fois l’année.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos