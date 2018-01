Rencontre houleuse des cadres du Pds: Doudou Wade « sauve » Abdoul Aziz Diop

La rencontre de la Fédération des cadres libéraux a été houleuse, hier. Et n’eut été l’intervention opportune de Doudou Wade, la réunion allait virer au pugilat entre les fidèles d’Abdoul Aziz Diop et les « karimistes ». Il faut dire que ces derniers reprochaient au secrétaire général du FNCL, l’intention de transhumer, après son audience avec Macky Sall.



Le journal « L’As » rapporte qu’Abdoul Aziz Diop a expliqué en détails, son audience avec le Président de la République Macky Sall pour déclarer qu’il est et reste militant du Pds. En somme, il a démenti l’idée de sa transhumance vers l’Apr. Mais celui qui a été le plus virulent, c’est sans doute, Abdoulaye Bâ Nguer qui a littéralement fusillé le président des cadres, Cheikh Seck.



Nguer lui a rappelé qu’il avait même quitté le Pds et qu’il a eu à faire des sorties virulentes contre Karim Wade et contre la direction du Pds. Ce que Cheikh Seck réfute naturellement, avant que d’autre ne s’en mêlent, en demandant des motions. Sage, Doudou Wade a sermonné ses frères, en leur faisant comprendre qu’à ce rythme des polémiques, le Pds ferait la Une des journaux et que cela lui serait fort préjudiciable. C’est sur ces entrefaites que la séance a été levée. Même le communiqué rendu public n’a pas été validé en réunion. C’est dire que le feu couve encore.