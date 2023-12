Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rencontre pleine d'émotions entre Youssou Ndour et le comité d’organisation de la semaine du patrimoine de Serigne Touba Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|

En prélude à la semaine du Patrimoine de Serigne Touba, "ndigueul" émis par Serigne Mountakha, qui sera organisé du 02 au 06 Janvier 2024 à Dakar, le comité d’organisation, avec à sa tête le Docteur Khadim Ngom et conduisant une forte délégation, a rendu visite à la star planétaire Youssou Ndour.



Le comité d’organisation a rappelé à Youssou Ndour ses differentes casquettes, notamment celle d’éminent Talibé Mouride, celle d’artiste, de Président du Groupe Futurs Médias (GFM) et d'ancien Ministre de la Culture et du Tourisme, avant de solliciter l’engagement de l’artiste. Youssou Ndour a répondu de fort belle manière en dévoilant quelques lignes de la chanson poétique que lesdites photos lui ont inspiré quand elles ont été acquises l’année dernière.



Par ailleurs, dans un vibrant exposé, les différents orateurs en l’occurrence Dr Khadim Ngom, Serigne Abo Mbacké et Thiéddo Mouride ont rappelé la dimension incommensurable de Cheikh Ahmadou Bamba, véritable solution pour la rédemption de l’humanité, et également fait le point sur les objectifs de la Semaine du Patrimoine de Serigne Touba qui s’inscrit dans le processus du projet de Musée "Kër Barkelu", dédié à Cheikh Ahmadou Bamba.

