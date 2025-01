Renforcement de la gouvernance sécuritaire : Plusieurs changements dans les rangs de la Police nationale

Dans une note rendue publique, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique annonce plusieurs changements dans les rangs de la Police nationale. Des cadres supérieurs ont, en effet, reçu soit des nouvelles nominations, soit des mutations. Cela s’est fait après des concertations entre le ministre, le général Jean Baptiste Tine, et le Directeur général de la Police nationale (DGPN). Tous ces changements entrent dans le cadre du renforcement de la gouvernance au plan sécuritaire, selon leSoleil-sn.



Au rayon des changements, on note que le Commissaire Cheikh Oumar Sow, anciennement chef du Bureau Central National Interpol de Dakar (BIC-Interpol Dakar), va être muté. Il va désormais servir comme Commissaire central, chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou. Son parcours s’enrichit, donc, puisqu’il a déjà occupé le poste de Commissaire central de Kédougou, après avoir connu des passages au Groupement mobile d’intervention (GMI), au Commissariat central de Guédiawaye et au commissariat d’arrondissement de Golf Sud. « Commissaire de Police Cheikh Oumar SOW, CCAP 671.579/G, précédemment Chef du Bureau Central National Interpol de Dakar (BIC-Interpol Dakar), est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou », lit-on dans le communiqué.



Autre changement avec le Commissaire Cheikh Ndiaye. Précédemment en service à la Direction de la Police judiciaire, il est désormais le Commissaire urbain de Tivaouane.